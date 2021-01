Samuel Bolduc en a fait assez

Le jeune défenseur Samuel Bolduc semble en bonne voie d’amorcer sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) dès cette saison, puisqu’il figure à la formation de 25 joueurs toujours présents au camp d’entraînement de l’équipe.

Âgé de 20 ans, l’arrière de 6 pi et 4 po et 213 lb a impressionné les entraîneurs depuis le début du camp, de sorte que le pilote Barry Trotz a indiqué aux médias, mardi, qu’il en avait certainement fait assez pour rester avec le club.

Bolduc devrait vraisemblablement commencer la campagne sur l’escouade de réserve («taxi squad»). En effet, les trois paires défensives qui amorceront le premier match contre les Rangers de New York seront formées par Nick Leddy et Scott Mayfield, Adam Pelech et Ryan Pulock, puis finalement Andy Greene et Noah Dobson, selon l’instructeur-chef.

Le Québécois a été un choix de deuxième tour de la formation new-yorkaise lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2019. Il a disputé quatre saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) depuis 2016, principalement avec l’Armada de Blainville-Boisbriand.

En 2019-2020, il a toutefois été échangé au Phoenix de Sherbrooke. Il a marqué 11 buts et totalisé 43 points en 61 parties avec les deux clubs avant que la pandémie de COVID-19 ne vienne mettre un terme à la campagne.