Ballottage: trois Québécois ignorés

Il y avait foule au ballottage, mardi, si bien que quatre joueurs devront faire leurs valises pour se joindre à une autre formation.

Ainsi, le gardien Anton Forsberg passe des Oilers d’Edmonton aux Hurricanes de la Caroline, tandis que l’ailier Rudolfs Balcers quitte les Sénateurs d’Ottawa pour se retrouver chez les Sharks de San Jose.

De leur côté, les Jets de Winnipeg ont perdu Eric Comrie et Luca Sbisa, qui évolueront respectivement avec les Devils du New Jersey et les Predators de Nashville.

Les Québécois Frédérik Gauthier (Coyotes de l’Arizona), Samuel Morin (Flyers de Philadelphie) et Mathieu Perreault (Jets) n’ont pas été réclamés.