Shane Doan revient à la maison

Un peu plus de trois ans après avoir accroché ses patins, Shane Doan effectuera un retour avec les Coyotes de l’Arizona, puisqu’il a accepté le titre de directeur au développement hockey, lundi.

Dans son nouveau rôle, Doan va notamment œuvrer au sein du service hockey de l’équipe sous la gouverne du président Xavier Gutierrez. Il sera également le conseiller stratégique du propriétaire Alex Meruelo et du directeur général Bill Armstrong.

«Shane Doan est une légende des Coyotes, a commencé par dire Gutierrez, dans un communiqué. Au cours des 25 dernières années, Shane a été un ambassadeur incroyable de notre organisation et a représenté les Coyotes avec dignité et classe. Il est aimé de nos partisans et nous sommes ravis de le retrouver avec nous, à sa place.»

Doan a disputé la totalité de sa carrière avec l’organisation, jouant sa première saison avec les Jets de Winnipeg avant le déménagement vers l’Arizona. Il a totalisé 402 buts et 972 points en 1540 parties et son numéro 19 a été retiré en février 2019.

«Je suis très excité et reconnaissant pour cette opportunité, a quant à lui commenté Doan. Je suis extrêmement fier d’avoir joué toute ma carrière avec les Coyotes et tout ce que je veux pour cette équipe, c’est qu’elle soit victorieuse sur la glace et à l’extérieur.»

L’homme de 44 ans a travaillé à la Ligue nationale de hockey (LNH) lors des trois dernières années.