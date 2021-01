Nolan Patrick a retrouvé sa vigueur

Disputant un premier match en plus de 600 jours, l’attaquant des Flyers Nolan Patrick a marqué un but dans un duel intraéquipe, dimanche à Philadelphie, et il semble en bonne voie d’effectuer un retour après avoir souffert d’un problème de migraines chroniques.

Patrick a disputé son dernier match le 2 avril 2019 et a raté l’entièreté de la dernière campagne en raison de ses maux de tête. La deuxième sélection au total du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2017 était toutefois bien à l’aise sur la glace dimanche.

«C’était évidemment agréable d’être de retour, a lancé Patrick en vidéoconférence, après la partie du jour. Ça faisait très longtemps. Personne ne veut jamais être aussi longtemps absent, mais c'est vraiment excitant d'être de retour avec l'équipe et d'être avec les gars.»

«J’ai commis quelques erreurs, mais mon niveau d’énergie était bon, et je crois que notre trio a créé quelques chances de marquer. J’ai eu beaucoup de plaisir et je me sens très bien pour mercredi.»

Patrick évoluait au centre des attaquants James van Riemsdyk et Jakub Voracek. Il pourrait vraisemblablement amorcer la saison à cette position, au sein de ce qui semble être la troisième unité du club, lors du match initial contre les Penguins de Pittsburgh, mercredi.

«J’ai déjà joué pas mal avec les deux [par le passé], a fait valoir Patrick. Je crois que nous sommes capables de nous lire les uns les autres et ce sont des joueurs intelligents.»

L’entraîneur-chef Alain Vigneault a également eu de bons mots pour Patrick après le match simulé.

«Je pense qu’il a fait de bonnes choses sur la glace, a dit le Québécois. Je pense que ce trio a de la chimie et qu’il a eu de bons moments. Pour l’équipe et lui, c’est un pas dans la bonne direction.»

Patrick a connu deux saisons de 30 et 31 points depuis ses débuts dans la LNH lors de la saison 2017-2018.