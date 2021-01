Marc Bergevin et Pierre Dorion à «JiC»

La saison de la Ligue nationale de hockey est à nos portes et pour l'occasion, «JiC» recevra les directeurs généraux des Canadiens de Montréal et des Sénateurs d'Ottawa, Marc Bergevin et Pierre Dorion, lundi soir.

Plusieurs dossiers seront discutés avec les deux hommes de hockey qui verront leur équipe respective s'affronter à 10 reprises cette saison.

