NBA: deux autres matchs repoussés

Ça va de moins en moins bien dans la NBA, puisque deux autres matchs de la ligue ont été repoussés en raison de la COVID-19, lundi.

La rencontre entre les Mavericks de Dallas et les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, prévue lundi soir, ainsi que celle à l’horaire mardi entre les Celtics de Boston et les Bulls de Chicago, ont été remises à plus tard, a appris le site sportif The Athletic.

Lors des derniers jours, quelques équipes, dont les Celtics, ont dû déclarer forfait, car elles ne pouvaient aligner le minimum requis de huit joueurs. Les blessures, les cas de COVID-19 ainsi que les mises en quarantaine par précaution ont beaucoup affecté certains clubs.

Toujours selon The Athletic, la NBA et son association des joueurs se réuniront lundi afin de modifier les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.