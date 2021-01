Le couperet tombe chez les Maple Leafs

À deux jours de leur match d’ouverture contre le Canadien de Montréal, les Maple Leafs de Toronto ont retranché 15 joueurs de leur équipe, publiant du même coup une formation de 26 joueurs, lundi.

Ainsi, les noms de Kenny Agostino, Travis Boyd, Adam Brooks, Martin Marincin et Calle Rosen ont été placés au ballottage. Joey Anderson, Justin Brazeau, Rourke Chartier, Pierre Engvall, Tyler Gaudet, Mac Hollowell, Michael Hutchinson, Teemu Kivihalme, Timothy Liljegren et Scott Sabourin ont également été cédés aux Marlies de Toronto, dans la Ligue américaine.

Ainsi, 15 attaquants, dont Nicholas Robertson, Ilya Mikheyev et Alexander Barabanov, devraient demeurer dans l’entourage de l’équipe pour le début de la saison. Le club a également décidé de compter sur trois gardiens, puisqu’Aaron Dell a évité le couperet.

Cette saison, les clubs peuvent former une «formation taxi» de quatre à six joueurs, en plus de la formation régulière de 23 athlètes.

Les Maple Leafs accueilleront le Tricolore au Scotiabank Arena, mercredi à 19 h. Ce premier match sera diffusé sur les ondes du réseau TVA Sports.