Eugenie Bouchard se rapproche de Melbourne

La Québécoise Eugenie Bouchard a remporté son match de premier tour des qualifications des Internationaux d'Australie, lundi, à Dubaï.

Pour l'occasion, Bouchard, 141e au monde et 25e favorite de la phase qualificative, a vaincu l'Australienne Abbie Myers, 322e au classement de la WTA et détentrice d'un laissez-passer, en deux manches de 6-2 et 6-3.

La rencontre à duré 1h14.

La Québécoise a réussi deux as au cours duel et a commis une double faute.

Au prochain tour, Bouchard affrontera la Chinoise Yue Yuan, 230e raquette mondiale. Cette dernière a défait la Polonaise Maja Chwalinska au tournoi initial des qualifications.

Les qualifications du premier tournoi majeur de la saison, qui a été repoussé de quelques semaines en raison de la pandémie de coronavirus, se déroule à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour permettre aux joueurs et aux joueuses qui se qualifieront de faire une quarantaine obligatoire à Melbourne avant le début des matchs du tableau principal, en Australie. Les Internationaux d'Australie doivent avoir lieu du 8 au 21 février.

Marino s'impose

La Canadienne Rebecca Marino, 312e au monde, a elle aussi atteint le deuxième tour cette phase qualificative.

La Britanno-Colombienne a vaincu la Roumaine Jacqueline Cristian, 6-4, 6-4, en 1h07 de jeu.

Au deuxième tour des qualifications, elle affrontera la Bulgare Viktoriya Tomova, 24e tête de série et 139e au classement de la WTA.