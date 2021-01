Michael McCarron au ballottage

Le nom de l’ancien joueur du Canadien de Montréal Michael McCarron a été soumis au ballottage, samedi, par les Predators de Nashville.

McCarron, qui avait été un choix de premier tour du Tricolore au repêchage de 2013, demeure un candidat pour être réserviste chez les Predators si jamais il n’est pas réclamé par une autre équipe.

La saison dernière, McCarron a partagé la campagne entre le Rocket de Laval et les Admirals de Milwaukee, dans la Ligue américaine. L’organisation du Canadien l’avait échangé en janvier 2020 en retour du Québécois Laurent Dauphin.

Plutôt actifs, les Predators ont également soumis les Québécois Alexandre Carrier et Anthony Richard au ballottage, entre autres. À Toronto, les Maple Leafs ont fait subir le même sort au gardien Michael Hutchinson.

Deux défenseurs réclamés

Plus tôt dans la journée, les défenseurs Christian Djoos et Gustav Forsling ont été pour leur part réclamés, respectivement par les Red Wings de Detroit et les Panthers de la Floride.

Djoos, un ancien des Ducks d’Anaheim, avait été placé au ballottage par la formation californienne, vendredi, tout comme 24 autres joueurs à travers la Ligue nationale. En 119 matchs en carrière avec les Ducks et les Capitals de Washington, l’équipe qui l’avait repêché au septième tour (195e au total) en 2012, l’arrière gaucher a récolté 27 points.

Pour sa part, Forsling a disputé l’entièreté de ses 122 matchs dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago, avec lesquels il a inscrit 27 points. Sélectionné en cinquième ronde (126e au total) du repêchage de 2014 par les Canucks de Vancouver, le défenseur n’a jamais joué pour la formation canadienne. Ce sont les Hurricanes de la Caroline qui l’ont soumis au ballottage.