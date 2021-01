Un début de saison sur les chapeaux de roues?

Le camp d’entraînement des Canadiens semble aller rondement, depuis le début de la semaine, et l’optimisme qui régnait au sujet de l’équipe depuis quelques mois s’en est trouvé augmenté.

Les joueurs ont les dents longues. Plusieurs auront des choses à prouver au sein d’une équipe qui risque fort d’être très compétitive. Il y a aussi une certaine confiance qui règne et selon notre analyste Mike Bossy, cela pourrait permettre au CH de connaître un fort début de saison.

«Toutes les équipes qui ont bien performé en séries arrivent au camp d'entrainement avec plein de confiance», a souligné le membre du Temple de la renommée du hockey, vendredi, à «JiC».

«Ça ne me surprendrait pas que le Canadien commence très bien la saison», a-t-il ajouté.

Cela dit, la saison ne sera pas facile à plusieurs égards et il faudra être particulièrement fort mentalement.

«On va voir le vrai leadership de cette équipe-là, a observé l’ancienne vedette des Islanders. Tout le monde s'aime en ce moment, mais tu ne peux pas l'éviter: tu vas en perdre deux-trois de suite dans une saison. On va voir comment ils vont se relever.»

L’éclosion de «KK»?

L’ancien numéro 22 aime également ce qu’il voit du jeune joueur de centre Jesperi Kotkaniemi. Le Finlandais prend du plaisir, il a du succès et pourrait bien faire parler son talent de façon durable en 2020-2021.

«Ça ne me surprend pas parce qu'on l'a vu gagner beaucoup de confiance durant les séries, a expliqué notre analyste. Il était plus physique et j'ai hâte de voir jusqu'à quel point il va garder cet aspect-là dans son jeu. Ce que je veux de Kotkaniemi, c'est qu'il gagne des batailles le long des rampes. Je ne veux pas nécessairement le voir frapper tout le monde, mais je veux qu'il soit fort à un contre un.»

Voyez le segment complet en vidéo principale.