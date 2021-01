LNH: les plus récents capitaines québécois

Patrice Bergeron, originaire de l’Ancienne-Lorette, a été nommé capitaine des Bruins de Boston, jeudi. Sa nomination est particulièrement importante pour le Québec, dont aucun représentant n’avait porté le «C» sur son chandail depuis 2014 dans la Ligue nationale de hockey.

Les Québécois ayant été capitaine de leur club lors de la dernière décennie se comptent sur les doigts d'une seule main et la disette est encore plus longue chez le Canadien de Montréal, où aucun joueur de la Belle Province n’a porté le «C» depuis Vincent Damphousse en 1999.

Martin St-Louis

Le dernier Québécois à avoir été capitaine avant Bergeron est Martin St-Louis, avec le Lightning de Tampa Bay. Il a été co-capitaine de l’équipe floridienne avec Steven Stamkos en 2013-2014. Le petit attaquant avait alors assuré la transition entre Vincent Lecavalier et Stamkos, avant d’aller terminer sa carrière avec les Rangers de New York. St-Louis n’aura été capitaine que pendant 62 matchs, mais a été un leader chez les «Bolts» durant toute sa carrière.

Jason Pominville

Possédant également la citoyenneté américaine, Jason Pominville est originaire de Repentigny. Bien avant lui, les Québécois ont souvent eu une place de choix à Buffalo, comme le démontre la belle époque de la «French Connection», ou encore les débuts foudroyants de Pierre Turgeon. Daniel Brière et Jean-Pierre Dumont ont rempli le rôle de capitaine des Sabres lors des années 2000, mais le dernier en date d’aujourd’hui est Pominville. En 2007-2008, puis de 2011 à 2013, Pominville a été le leader du vestiaire de l’équipe.

Vincent Lecavalier

Lecavalier, lui, a d’abord porté le «C» entre 1999 et 2001. Très jeune à l’époque, «Vinny» a laissé la lettre à des joueurs plus expérimentés comme Tim Taylor et Dave Andreychuk avant de la regagner en 2008 (jusqu'en 2013). Le grand joueur de centre n’a pu soulever la coupe Stanley en tant que capitaine, en 2004. Son règne a surtout été marqué par quelques blessures et des rumeurs de transactions persistantes. Les partisans du CH s’en rappellent d’ailleurs très bien...

Roberto Luongo

Un autre athlète québécois à avoir porté le «C» dans les années 2010 n’est nul autre que le gardien Roberto Luongo. Le portier des Canucks de Vancouver a été le capitaine officieux de l’équipe de 2008 à 2010. Comme une poignée de gardiens avant lui, Luongo n’a pas porté la lettre sur son maillot et ne servait pas de liaison officielle avec les arbitres lors des matchs. Willie Mitchell, Henrik Sedin et Mathias Ohlund se chargeaient plutôt de ces tâches sur la glace. Luongo a expliqué avoir été distrait par son rôle de capitaine et a laissé le titre vacant en 2010.

Les années 2000

Plusieurs autres représentants de la Belle Province ont été capitaine lors des années 2000. C’est le cas des légendaires Raymond Bourque, Mario Lemieux et Vincent Damphousse, respectivement avec les Bruins, les Penguins de Pittsburgh et les Sharks de San Jose. Martin Lapointe (Blackhawks de Chicago) et Eric Desjardins (Flyers de Philadelphie) ont aussi mené la barque, tandis que le Montréalais Scott Mellanby peut se targuer de l’avoir fait avec deux équipes : les Panthers de la Floride et les Thrashers d’Atlanta.