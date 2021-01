Les Leafs veulent mettre fin à leur disette

Les attentes sont encore très hautes cette année pour les Maple Leafs de Toronto, qui tenteront de ramener la coupe Stanley dans la ville ontarienne pour la première fois depuis la saison 1966-1967.

C’est d’ailleurs eux qui détiennent la plus longue séquence active dans la Ligue nationale de hockey sans avoir remporté le précieux trophée, une tendance qu’aimerait changer leur capitaine.

«Nos attentes sont toujours les mêmes, soit de gagner la coupe Stanley, a mentionné John Tavares lors d’un point de presse avec les médias locaux, jeudi. Penser à cet objectif sur une base quotidienne peut être un peu difficile, alors on essaie de se concentrer à savoir comment on peut apporter des ajustements à notre jeu en tant que groupe et individuellement.»

Lors des dernières séries éliminatoires, les hommes de Sheldon Keefe ont essuyé un autre échec dans leur quête en se faisant éliminer en cinq matchs par les Blue Jackets de Columbus lors de la ronde de qualification. Les Maple Leafs n’ont pas été en mesure de franchir la première ronde éliminatoire depuis la saison 2003-2004.

«On vit encore avec la déception de la dernière saison, a ajouté le numéro 91. Une saison remplie de hauts et de bas. Nous avons dû faire face à plusieurs épreuves et la pandémie s’est ajoutée à cela. Nous avons eu une longue saison morte pour y réfléchir et apprendre de cette expérience afin de revenir plus forts.»

Encore des feux d’artifice?

Même si elle a perdu quelques attaquants comme Kasperi Kapanen et Andreas Johnsson, les ajouts de certains autres patineurs, comme Joe Thornton et Jimmy Vesey, devraient aider la formation torontoise à maintenir une attaque redoutable.

La saison dernière, les Leafs ont inscrit 238 buts en 70 rencontres, ce qui leur a permis de terminer au troisième rang du circuit Bettman à ce chapitre. Cette attaque sera toutefois attendue de pied ferme par les autres équipes canadiennes.

«Les équipes vont être affamées après une aussi longue pause et je crois que tout le monde est conscient de l’importance de connaître un bon départ, a renchéri le défenseur Morgan Reilly. Je ne m’attends pas à ce que ce soit chaotique. Les joueurs ont hâte que ça commence, mais les équipes vont être prêtes et bien préparées.»

Les Maple Leafs entameront leur saison mercredi, à Toronto, lors d’un affrontement avec un rival de longue date, le Canadien de Montréal.