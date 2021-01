Les Leafs et les Sénateurs ont le feu vert

Le gouvernement ontarien a donné son autorisation aux deux équipes de la Ligue nationale de hockey évoluant sur son territoire, les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d’Ottawa, afin qu’elles disputent leurs matchs locaux dans la province cette saison.

La ministre de l’Héritage, du Sport, du Tourisme et de la Culture, Lisa MacLeod, a confirmé le tout par voie de communiqué, jeudi après-midi.

«Cette approbation a été décidée après un examen minutieux des protocoles en matière de santé et de sécurité prévus pour éviter la propagation de la COVID-19 chez les joueurs, les membres du personnel et nos communautés. Cela permettra aux formations ontariennes de pratiquer le sport que nous aimons tant, a-t-elle mentionné. Je m’attends à continuer de travailler auprès des Maple Leafs et des Sénateurs dans une campagne de relations publiques visant à prévenir les Ontariens des dangers de la circulation du coronavirus, tout en reconstruisant la confiance à l’égard des ligues sportives mineures durant la crise.»

Précédemment, le Québec, la Colombie-Britannique et l’Alberta avaient également permis officiellement à leurs clubs de jouer à leur domicile habituel en 2020-2021. Ainsi, seule la réponse du Manitoba, où jouent les Jets de Winnipeg, se fait toujours attendre.

Le calendrier régulier du circuit Bettman s’amorcera mercredi, jour où le Canadien de Montréal visitera les Leafs.