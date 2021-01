Un contrat de 27 M$ pour Oliver Bjorkstrand

Les Blue Jackets de Columbus ont accordé mercredi une prolongation contractuelle de cinq ans et de 27 millions $ à l’attaquant Oliver Bjorkstrand.

Le patineur de 25 ans aurait pu devenir joueur autonome avec compensation au terme de la saison 2020-2021, durant laquelle il touchera un salaire de 2,5 millions $.

«Oliver est un athlète talentueux qui a déjà montré des signes de progression à ce stade de sa carrière. Nous ne pouvons pas être plus heureux de le voir ici pour très longtemps, a déclaré le directeur général des Jackets, Jarmo Kekalainen, dans un communiqué. Il est un joueur offensif redoutable et nous croyons qu’il aura un impact encore plus important à mesure qu’il se développera et mûrira au sein de cette ligue.»

Bjorkstrand a récolté 21 buts et 15 mentions d’aide pour 36 points en 49 parties au cours de la dernière campagne. Le Danois a ajouté trois filets en 10 rencontres éliminatoires. Le choix de troisième tour, le 89e au total, au repêchage de 2013 a dépassé le plateau des 20 buts lors des deux plus récentes années.