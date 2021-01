Le joueur que les Sabres attendaient est arrivé

Malgré une mauvaise nouvelle confirmée plus tôt en journée, les Sabres de Buffalo peuvent se consoler avec la présence de l’attaquant Jack Eichel à la séance d’entraînement de mercredi.

Pendant que Zemgus Girgensons passait sous le bistouri pour une blessure qui lui fera manquer six mois d’activités, Eichel ainsi que le gardien Linus Ullmark ont pris part à un premier exercice collectif depuis le début du camp.

Le capitaine du club avait renoncé à patiner lundi et mardi en raison d’un problème au haut du corps apparu durant sa préparation des jours précédents. Pour ce qui est d’Ullmark, il a terminé sa quarantaine obligatoire.

«Aujourd’hui fut un bon test pour moi. Je me suis retrouvé sur la glace et il y avait beaucoup plus de monde que d’habitude, a-t-il déclaré au site NHL.com. Donc, je me sens très bien actuellement. Je pense que c’est bon. Ça faisait longtemps que je ne m’étais pas retrouvé sur la patinoire avec autant de gars et je me sentais quelque peu en retard. Cependant, j’espère que le tout commencera à revenir à la normale et que je serai moi-même.»

Malgré tout, l’entraîneur-chef Ralph Krueger était très heureux de revoir son joueur-étoile à huit jours du premier match de la campagne.

«Jack est clairement notre leader sur la glace et à l’extérieur. Le voir ici à nouveau, c’est excellent, a-t-il émis. Nous connaissons le génie de Jack. Il trouvera ses repères rapidement. C’était bien de le revoir, lui et [Victor] Olofsson [blessé lundi], surtout avec la perte de Zemgus. Ces deux retours et celui de Linus devant le filet ont permis de tout faire grimper d’un cran.»

En 2019-2020, Eichel a obtenu 78 points, dont 36 buts, en 68 rencontres.