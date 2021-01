Tyson Barrie mieux outillé pour affronter le changement

Le défenseur Tyson Barrie concède volontiers qu’il a connu une année difficile avec les Maple Leafs de Toronto, mais il estime qu’un peu de stabilité à Edmonton lui permettra de retrouver ses moyens.

Barrie a été limité à cinq buts et 39 points lors de son unique campagne avec les Leafs, en 2019-2020. Des statistiques bien éloignées des 57 et 59 points qu’ils avaient cumulés lors des deux années précédentes avec l’Avalanche du Colorado.

L’arrière de 29 ans n’a pas caché qu’il avait été surpris par le poids de la pression, particulièrement à un moment où l’équipe n’obtenait pas les résultats escomptés par les partisans.

«Je n’ai jamais eu un tel départ: pas de but et sept aides en 25 matchs, s’est remémoré Barrie lors d’une entrevue avec le réseau Sportsnet publiée mercredi. Notre équipe jouait pour ,500, et nous avons ressenti beaucoup de pression. Plus de pression que je n’en avais eue au Colorado. J'essayais simplement d'être honnête avec moi-même et de faire savoir aux gens que j'attendais plus de moi-même.»

«Ce fut une bonne expérience. J’essayais simplement de me rattraper auprès des partisans. Toronto est une ville difficile si vous ne jouez pas au niveau auquel vous êtes habitués ou auquel les partisans s’attendent. Mais ce serait un endroit incroyable où gagner.»

Se reprendre

Ainsi, ce passage à Toronto – et l’interruption brutale de la saison en raison de la pandémie de COVID-19 – a porté un coup à la confiance de Barrie. Mais il estime maintenant être mieux équipé pour pouvoir affronter un changement de décor.

«L'année à Toronto a peut-être changé un peu les choses, et ensuite il y a eu une pandémie dans le mélange. Les circonstances étaient bizarres. J'aimerais redevenir le joueur que j'étais quand j'ai quitté le Colorado. C’est plus difficile que vous ne le pensez de changer d’équipe et d’avoir de nouveaux entraîneurs et tout ça.»

«Je pense que je comprends maintenant, je comprends le défi. Je ne veux pas prouver aux gens qu’ils ont tort, je veux juste me rétablir.»