Les Celtics et le Heat ont le cœur gros

Souhaitant soulever une fois de plus les injustices qui secouent les États-Unis, les joueurs des Celtics de Boston et du Heat ont quitté le terrain avant leur affrontement prévu mercredi soir, à Miami, pour discuter de la situation.

Les joueurs ont notamment parlé de la décision rendue mardi par un procureur de ne pas déposer d’accusations contre les policiers de Kenosha qui ont tiré sur Jakob Blake au mois d’août dernier. Dans un communiqué conjoint, ils ont également critiqué la façon dont les émeutiers ont été traités, mercredi, lorsqu’ils ont envahi le Capitole à Washington.

«2021 est une nouvelle année, mais certaines choses n’ont pas changé, peut-on lire dans le communiqué. Nous jouons le match de ce soir avec le cœur gros après la décision d’hier à Kenosha et en sachant que les émeutiers dans notre capitale nationale ont été traités différemment par nos leaders politiques dépendamment de quel côté ils se trouvent dans certains débats.»

«La façon drastiquement différente dont les manifestants de ce printemps et cet été ont été traités comparativement aux encouragements donnés à ceux d’aujourd’hui qui ont agi illégalement montre simplement tout le travail qu’il nous reste à faire. Nous avons décidé de jouer, mais nous ne devons pas oublier les injustices dans notre société.»

Blake, un Afro-Américain de 29 ans, a été atteint de plusieurs coups de feu dans le dos le 23 août au Wisconsin, et souffre de multiples blessures graves à l’estomac, à un rein et au foie, en plus d’être paralysé en bas de la taille.

Mercredi, des centaines de fidèles de Donald Trump ont entrepris d’interrompre les procédures à la chambre des représentants et au sénat, à Washington, qui devaient officialiser l’élection de Joe Biden à titre de 46e président des États-Unis.