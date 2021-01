Des matchs intraéquipe cruciaux pour les gardiens

Puisqu’il n’y aura pas de matchs préparatoires, les rencontres simulées au camp d’entraînement revêtent une importance accrue cette saison pour retrouver la forme. C’est du moins l’avis du gardien des Devils du New Jersey Mackenzie Blackwood.

L’Ontarien de 24 ans, qui amorcera une troisième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), disputait un premier duel intraéquipe mercredi. Il estime que cette étape est primordiale, car il est impossible de reproduire certaines situations de match lors des exercices.

«C’était mon premier match simulé, alors c’était bien de voir des jeux de match, a avancé Blackwood lors d’une vidéoconférence. On voit la différence entre les entraînements et les matchs. Il y a la lecture du jeu. On ne peut pas recréer les jeux brisés pendant les exercices.»

Pour le gardien, chaque minute comptera, puisque la saison commencera dans huit jours pour le club du New Jersey.

«C’est un peu drôle d’y penser. Ça arrive vite, a-t-il concédé. J’essaie de chasser la rouille. Je ne pense pas au début de la saison, j’essaie simplement de travailler sur mon jeu. J’espère être prêt pour l’ouverture le 14 janvier.»

Pendant ce temps, le Québécois Corey Crawford a obtenu une journée de congé pour des raisons personnelles, selon ce qu’a rapporté l’entraîneur-chef Lindy Ruff.

Les Devils accueilleront les Bruins de Boston, le 14 janvier.