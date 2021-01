Défaite du Canada: «Ça fait suer!»

Dylan Cozens a balayé du revers de la main l’hypothèse selon laquelle le Canada n’a pas fait face à une opposition digne de ce nom avant le match pour la médaille d’or au Championnat du monde junior.

«Notre groupe a fait face à beaucoup d’adversité. On a passé 53 jours ensemble à l’hôtel, on a eu les tests de dépistage de la COVID, la quarantaine de 14 jours pendant le camp et les 19 jours au total», a répondu l’attaquant de 19 ans, les yeux rougis par l’émotion.

«Tout ça est de l’adversité. De plus, on a bien joué tout le long du match, alors ce n’était pas la première fois qu’on vivait de l’adversité. La chimie s’est créée très rapidement au sein de notre groupe et on a joué chacun des matchs avec hargne.»

Co-capitaine avec Cozens en l’absence de Kirby Dach, qui a raté le tournoi en entier à la suite d’une fracture du poignet, le défenseur Bowen Byram abondait dans le même sens.

«Oui, on a perdu le match ultime, mais on demeure toute une équipe de hockey qui a connu un excellent tournoi, mais parfois, les choses ne vont pas dans la direction souhaitée, a mentionné l’espoir de l’Avalanche du Colorado J’espère que nos partisans ont le même sentiment.»

«Horrible»

Cozens et Byram avaient vécu l’ivresse de la victoire l’an dernier en République tchèque. Cette fois, devant des gradins déserts en raison de la pandémie, combiné au résultat malheureux, l’ambiance était complètement différente.

«C’est un sentiment horrible. On a perdu le match de la médaille d’or... Ça fait suer», a laissé tomber Cozens, qui a tout de même terminé avec huit buts et 16 points.

Les Américains ont frappé tôt et fort, ce qui a surpris la formation canadienne. Les hommes d’André Tourigny n’ont toutefois jamais cessé de croire en leurs moyens, même quand ils tiraient de l’arrière 2-0 au début du troisième tiers.

«On n’a pas eu le départ qu’on souhaitait, ils nous ont attaqué et ont marqué leurs deux buts, mais on a assurément eu nos chances», a expliqué Byram, qui a notamment frappé le poteau en deuxième période.

«En troisième, on devait croire qu’on pouvait égaler la marque, a poursuivi Cozens, qui appartient aux Sabres de Buffalo. On a eu nos chances et leur gardien a fait de bons arrêts. Il a fermé la porte et il n’a pas donné de retours.»

Les deux joueurs se rapporteront dans les prochaines heures au camp d’entraînement de leur club de la LNH.