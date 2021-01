Les Nets dominent le Jazz

Les Nets de Brooklyn n’ont fait qu’une bouchée du Jazz de l’Utah, les battant 130 à 96, mardi soir, au Barkley Center.

La formation new-yorkaise a réalisé une telle performance sans l’un de ses meilleurs joueurs. En effet, Kevin Durant a été contraint de rater la rencontre, puisqu’il y a été en contact avec un individu qui a contracté la COVID-19.

Kyrie Irving a été le meilleur pointeur des vainqueurs. L’athlète de 28 ans a amassé 29 points, dont 20 lors de la première demie. D’ailleurs les Nets menaient par 19 points à la mi-temps, ce qui représente leur avance la plus imposante après deux quarts de jeu depuis mars 2020.

Irving a été appuyé par Caris LeVert et Jarrett Allen. Les deux joueurs ont respectivement inscrit 24 et 19 points. Le second a aussi réussi 18 rebonds. Il s’agissait de son troisième doublé de la présente campagne.

Du côté du Jazz, Donovan Mitchell a été le joueur le plus productif. Il a obtenu 31 points, quatre rebonds et quatre mentions d’assistance.

James et Davis unissent leurs efforts

Au FedEx Forum, LeBron James et Anthony Davis ont inscrit chacun 26 points pour permettre aux Lakers de Los Angeles de battre les Grizzlies de Memphis 94 à 92.

Les deux vedettes de la formation californienne ont été sur le terrain pendant 34 minutes. James a également réussi 11 rebonds et sept aides.

Il s’agissait de la quatrième victoire de suite pour les champions en titre de la NBA, eux qui ont un dossier de 6-2 en ce début de saison.

Pour leur part, les Grizzlies ont vu Jonas Valanciunas, Dillon Brooks et Gorgui Dieng amasser 13 points chacun.