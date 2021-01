Les Jets savent qui craindre cette saison

Les Jets de Winnipeg sont une puissance bien établie dans la Ligue nationale de hockey, mais l’entraîneur Paul Maurice est d’avis que son groupe devra s’améliorer d’un côté à l’autre de la patinoire, puisqu’il affrontera des équipes qu’il croise rarement en temps normal.

Pour Maurice, c’est une question de style, puisque son équipe est construite en fonction des adversaires de la section Centrale, et non de la division canadienne. Certains adversaires pourraient donner du fil à retordre à ses hommes, croit-il.

«Notre fiche n’est pas historiquement bonne face à Montréal. Nous avons eu de dures soirées contre eux, a indiqué Maurice en conférence-vidéo, mardi. C’est différent avec les Maple Leafs, c’est plus ouvert à cause du style de jeu qu’ils pratiquent. Dans l’Ouest, nous connaissons les styles de Vancouver et de Calgary.»

Ce sont cependant les Flames qui ont mis fin à la saison 2019-2020 des Jets en les éliminant au tour préliminaire des séries. Mark Scheifele, a été blessé lors d’un contact avec Matthew Tkachuk. Maintenant en forme, le joueur de centre à envie de se racheter.

«J’ai hâte de jouer contre de bons joueurs, que ce soit Connor McDavid, Auston Matthews ou Brendan Gallagher. La première partie sera amusante, surtout que c’est face à Calgary, l’équipe contre qui nous avions joué à l’extérieur la saison dernière», a rappelé Scheifele.

Maurice a complimenté son leader après l’entraînement et il sait que Scheifele aura le feu dans les yeux dès le 14 janvier, date de l’ouverture de la saison des Jets.

«Il s’est entraîné fort cet été. Il est l’un de ces gars qui est très excité par cette division. Il aime affronter les meilleurs et montrer ce qu’il vaut dans le monde du hockey», a dit Maurice.

De nouvelles acquisitions

Paul Stastny est probablement le plus gros morceau ajouté à l’entre-saison par le directeur général Kevin Cheveldayoff. Scheifele a vanté son expérimenté coéquipier, qui effectue un retour à Winnipeg.

«Nous avons parlé sur le banc aujourd’hui [mardi]. Nous parlons le même langage et j’ai l’impression que nous sommes sur la même longueur d’onde. [...] Avoir un gars comme lui dans le vestiaire vaut beaucoup pour moi», a admis l’athlète de 27 ans.

Ce n’est pas tout, puisque les Jets ont aussi ajouté l’expérimenté Dave Lowry au poste d’entraîneur-adjoint. L’ancien joueur de la LNH a déjà reçu des bons commentaires de son nouveau patron et a la chance de compter sur son propre fils dans l’alignement des Jets.

«C’est une belle opportunité pour lui et une expérience unique pour nous, mais c’est amusant et notre famille en parle beaucoup, a mentionné l’attaquant Adam Lowry. [Nous voulons] compétitionner ensemble et essayer de remporter la coupe Stanley.»