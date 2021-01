Les Dolphins ont confiance en Tua Tagovailoa

Malgré une première saison peu convaincante, le quart-arrière Tua Tagovailoa a toujours la confiance des Dolphins de Miami.

«Je suis très heureux de Tua», a affirmé le directeur général Chris Grier, mardi, lors d’une conférence de presse.

«Je veux être très clair : Tua est notre partant et nous sommes très satisfaits de son développement», a ajouté le dirigeant.

Choisi avec le cinquième choix au total du dernier repêchage de la NFL, Tagovailoa a été nommé partant durant la huitième semaine d’activités. En 10 parties, il a complété 64,1 % de ses passes pour 1814 verges et 11 touchés. Il a également été victime de cinq interceptions, dont trois pendant le dernier affrontement des siens, soit un revers de 56 à 26 contre les Bills de Buffalo. Les Dolphins auraient participé aux éliminatoires s’ils avaient remporté ce duel.

De plus, Tagovailoa a été remplacé à plusieurs reprises par le vétéran Ryan Fitzpatrick au cours de matchs où il connaissait des ratés.

Il serait toutefois étonnant que les Dolphins puissent compter sur le pivot de 38 ans pour les secourir en 2021, lui qui deviendra joueur autonome au printemps.

«De toute évidence, "Fitz" et tous les autres joueurs qui auront droit à leur autonomie feront partie de nos conversations parce que nous les connaissons, a déclaré l'entraîneur-chef Brian Flores, lorsqu’il a été questionné sur un retour possible de Fitzpatrick la saison prochaine. Mais ces décisions, nous n'allons pas en parler publiquement et dire ce que nous souhaitons faire.»

Celui que l’on surnomme «Fitzmagic» a disputé ses deux dernières campagnes dans l’uniforme des Dolphins. Comme partant, il a maintenu un dossier de 9-11. Il a aussi complété 64,2 % de ses relais pour 5620 verges et 33 majeurs.