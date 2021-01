Jesse Puljujarvi, nouveau et amélioré

Après quelques années de vaches maigres à Edmonton, Jesse Puljujarvi a choisi de rentrer en Finlande pour donner un nouveau souffle à sa carrière. De retour avec les Oilers après sa pénitence d’un an, le jeune attaquant revient avec une nouvelle attitude.

Évidemment, beaucoup de pression accompagne un tel talent, qui a d’ailleurs valu à Puljujarvi d’être sélectionné au quatrième rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 2016.

Ce n’est peut-être qu’un détail, mais l’anglais du Finlandais de 22 ans s’est considérablement amélioré, ce qui lui permettra de mieux communiquer avec ses coéquipiers chez les Oilers. «À la maison [avec le Karpat d’Oulu], il y avait un Suédois et quelques Canadiens. Ils étaient mes meilleurs amis dans le vestiaire et c’est ce qui m’a permis d’améliorer mon anglais», a-t-il raconté en visioconférence, mardi.

Toujours au niveau de l’attitude, le désormais plus mature Puljujarvi a assuré qu’il n’y avait aucun froid avec les joueurs des Oilers, qu’il a laissé tomber en 2019 pour regagner sa contrée natale.

«Il n’y a aucun problème. J’ai fait des blagues et ils m’ont posé beaucoup de questions. Je me sens bien ici et je suis heureux d’être de retour, a indiqué Puljujarvi. Je veux aider ces gars à gagner des matchs et être un bon coéquipier.»

Lors des premiers entraînements, l’ailier droit s’est exercé aux côtés de Kyle Turris, l’un des autres nouveaux visages à Edmonton.

Transformation sur la patinoire

Avec le recul, Puljujarvi a peut-être pris la bonne décision en jouant une saison de plus en Finlande. Après seulement 37 points en 139 matchs dans la LNH, il a explosé avec 53 points en 56 matchs dans la SM-liiga.

Cela a évidemment piqué l’intérêt du directeur général Ken Holland et de l’entraîneur-chef Dave Tippett.

«Les deux me voulaient ici et je me disais que je pourrais être un bon coéquipier et aider l’équipe. J’ai beaucoup aimé mes premiers jours ici, tout va bien», a mentionné le jeune joueur.

Ses progrès ont été remarqués par le défenseur Darnell Nurse, qui a bien aimé ce qu’il a vu de Puljujarvi durant les premiers jours du camp.

«Il est énorme! C’est le plus grand gars sur la patinoire, a indiqué Nurse, étant lui-même un colosse de 6 pi et 4 po. Il a les mains qui vont avec. Il veut jouer sur 200 pieds, apprendre à être plus complet. Évidemment, il a été repêché à ce rang à cause de ce qu’il peut devenir. Vous le voyez, il a tous les outils et la bonne attitude. C’est excitant pour tout le monde de voir que Jesse est de retour.»

Marqueur de buts notoire, Puljujarvi s’est peut-être découragé par le passé, voyant qu’il ne pouvait remplir le filet avec autant d’aise dans le circuit Bettman. Il assure effectivement être plus complet et que de jouer sur les patinoires de dimension internationale l’a aidé.