Dougie Hamilton ne veut pas quitter les Hurricanes

Le défenseur Dougie Hamilton est bien avec les Hurricanes de la Caroline et souhaite poursuivre son association avec l’équipe au-delà de la saison 2020-2021.

L’entente de l’arrière de 27 ans se terminera à la conclusion de la prochaine campagne de la Ligue nationale de hockey (LNH), ce qui signifie qu’il deviendra joueur autonome sans compensation l’été prochain.

«J’aimerais bien rester ici, mais je vais laisser mon agent et Don Waddell [le DG des Hurricanes] parler. Je veux simplement me concentrer sur le hockey et aider l’équipe à gagner», a affirmé Hamilton mardi, lors d’une vidéoconférence avec les médias.

Le natif de Toronto est un membre des «Canes» depuis juin 2018, lui qui avait été acquis des Flames de Calgary dans une transaction.

L’an passé, le défenseur a amassé 14 buts et 26 aides pour 40 points en 47 parties. Son nom était souvent évoqué dans les discussions concernant le Trophée Norris, avant qu’il ne se fracture une jambe en janvier.

Hamilton sera heureux d’apprendre que les Hurricane ont le même objectif que lui.

«De ce que j’ai entendu, nous allons certainement essayer de lui faire signer un contrat. Je crois qu’il s’agit d’une priorité. Il a un grand rôle dans cette équipe», a exprimé l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour.

En carrière dans la LNH, Hamilton a touché la cible à 96 reprises et fourni 203 aides pour 299 points en 552 rencontres. En plus des uniformes des «Canes» et des Flames, il revêtu le gilet des Bruins de Boston lors de ses trois premières saisons dans le circuit Bettman. Il avait été un choix de première ronde (neuvième au total) de la formation du Massachusetts lors du repêchage de 2011.