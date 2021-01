Une équipe transformée

Publié aujourd'hui à 14h52

Mis à jouraujourd'hui à 14h52

Que ce soit Marc Bergevin, Claude Julien ou Shea Weber, il y a un réel enthousiasme chez les Canadiens à l’ouverture du camp d’entraînement. On peut comprendre puisqu’il y a sept nouveaux joueurs (incluant le gardien Jake Allen) qui vont insérer la formation et on parle ici d’un bon mélange de talent, grosseur et expérience. Des joueurs qui vont faire la différence, sans aucun doute.

Attention aux blessures

La profondeur est souvent la clef chez les équipes qui ont du succès et les Canadiens en ont à revendre présentement, mais il est important de s’assurer qu'un maximum de joueurs demeurent en santé. Lors de la première journée à l’entraînement, Claude Julien a bien géré l’intensité sur la glace, alors que la dernière chose qu’il voulait, c’était de pousser ses joueurs comme les entraîneurs le font lors de l’ouverture du camp normalement. On a eu droit à un entraînement de seulement 45 minutes, ce qui est tout à fait logique alors que la plupart des joueurs ont terminé leur quarantaine obligatoire dans les derniers jours seulement. «Je te dirais que la condition physique des joueurs est plus que respectable, a mentionné l’entraîneur-chef lors de son point de presse. En même temps, on veut éviter les blessures à l’aine ou la fatigue, c’est pourquoi l’entraînement a été limité à 40-45 minutes. C’est aux entraîneurs et aux soigneurs de bien gérer la situation.»

Un match en soirée

Il n’y aura aucun match préparatoire lors du camp d’entraînement et c’est pourquoi Claude Julien a prévu que ses joueurs vont disputer un match intra-équipe en soirée le 10 janvier à Brossard. L’entraîneur-chef veut ainsi instaurer une routine de match, c’est donc dire qu’il y aura un entraînement matinal et les joueurs se présenteront par la suite en soirée pour disputer la rencontre.

Un autre match intra-équipe est prévu jeudi (7 janvier) et une journée de congé complète est aussi prévue dans le camp, comme le veut la réglementation imposée par la LNH.