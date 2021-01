Un premier entraînement pour Alexis Lafrenière

L’aventure de la Ligue nationale de hockey (LNH) a officiellement débuté pour Alexis Lafrenière à New York. L’attaquant québécois a effectué ses premiers coups de patin officiels au camp d’entraînement des Rangers, lundi, un peu moins de trois mois après que ces derniers en aient fait le tout premier choix du dernier repêchage.

Lors de cette première journée, l’ancien de l’Océanic de Rimouski a patiné aux côtés de Filip Chytil et Julien Gauthier. Voyez la conférence de presse de Lafrenière dans la vidéo ci-dessus.

«Je me sentais bien et j’étais excité. C’est impressionnant un peu d’être sur la glace avec des gars que j’ai regardés à la télévision dans les dernières années. De pouvoir jouer avec eux, c’est spécial et j’essaie de profiter de ça et de prendre les conseils des joueurs plus vieux pour m’améliorer.»

Évidemment, Lafrenière a été encore plus attentif aux faits et gestes de l’attaquant vedette des Rangers, Artemi Panarin, qui s’entraînait au sein du même groupe que lui, lundi.

«C’est l’un des très bons joueurs dans la ligue et chaque fois qu’il est sur la glace, il fait quelque chose. J’essaie de regarder ce qu’il fait bien sur la patinoire pour tenter de le reproduire. D’avoir des joueurs comme lui dans l’équipe, c’est vraiment bon. En tant que joueur offensif, je regarde les meilleurs pour essayer de m’améliorer.»

Fort physiquement

À la lumière des propos tenus par son coéquipier Chris Kreider, celui qui portera le numéro 13 avec les Rangers a réussi sa première impression avec l’organisation new-yorkaise.

«C’est un très bon jeune et il est plus mature que son âge, a mentionné Kreider. J’ai patiné avec lui plusieurs fois avant le début du camp et ses habiletés sont évidentes. Il a une vision du jeu extrêmement bien et a toujours la tête haute. L’un des aspects qui m’ont le plus frappé, toutefois, c’est à quel point il est plus fort physiquement que la moyenne des jeunes de son âge. Il est très solide sur ses patins et il est un compétiteur né. On voit qu’il adore jouer au hockey.»

Selon les plus récentes informations fournies par les Rangers, Lafrenière s’est présenté au camp d’entraînement à 193 lb du haut de ses 6 pi 2 po.

D’ailleurs, cette passion pour le hockey ne paraît pas seulement sur la patinoire, ajoute Kreider.

«Lors de sa première journée à l’aréna, il a demandé à notre thérapeute s’il pouvait aller jeter un coup d’œil puisqu’on devait respecter un certain protocole sanitaire. Il était comme un enfant. Il adore être à l’aréna. Sa passion et son enthousiasme démontrent à quel point il veut réussir.»

Talent de classe mondial

Son futur entraîneur, David Quinn, n’a pas lui non plus tari d’éloges envers son jeune ailier gauche.

«Je l’ai regardé patiner un peu au cours des dernières semaines et il joue avec beaucoup de vitesse, il garde la tête haute, est fort sur ses patins et travaille fort. Tout ça, en plus du fait qu’il a un talent de classe mondial, a renchéri l’entraîneur Quinn. Son approche est bonne et il a déjà beaucoup de qualités d’un professionnel. J’ai aimé son effort aujourd’hui.»

Par ailleurs, Lafrenière ne demeure plus chez la famille de pension qui les a hébergés, K’Andre Miller et lui, au cours des derniers mois. Il est présentement dans un hôtel de New York pour la durée du camp d’entraînement.