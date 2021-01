Section canadienne : les favoris sont...

Les Maple Leafs de Toronto sont les grands favoris pour terminer au sommet de la section Nord de la Ligue nationale de hockey en 2020-2021, selon les preneurs aux livres.

La cote fixée par le site spécialisé OddsShark.com en date de lundi était de +140 pour un tel scénario. Après la formation de la Ville Reine, les Oilers d’Edmonton sont les deuxièmes favoris à +300, suivis des Canucks de Vancouver et du Canadien de Montréal, respectivement à +500 et +650. Derrière eux, les Flames de Calgary et les Jets de Winnipeg partagent les mêmes probabilités (+700), tandis que les Sénateurs d’Ottawa sont largement négligés à +8000.

Ailleurs dans le circuit Bettman, les Bruins de Boston (+250) ont la cote des experts pour gagner la division Est. Les Flyers de Philadelphie (+300) et les Penguins de Pittsburgh (+450) pourraient être leurs plus proches poursuivants à en juger par les prédictions.

Du côté de la Centrale, le Lightning de Tampa Bay (+150) occupera le haut du pavé d’après la même source, tandis que dans l’Ouest, l’Avalanche du Colorado (+150) obtient la faveur des observateurs, tout juste devant les Golden Knights de Vegas (+188).