Les Devils passent en deuxième vitesse

Les Devils du New Jersey sont passés à la vitesse supérieure lors du camp d’entraînement, lundi, alors que la formation qui amorcera la saison semble émerger petit à petit. Mais le défenseur P.K. Subban a mis en garde les joueurs écartés: tout peut arriver.

L’ancien du Canadien de Montréal voit d’un bon œil la possibilité de pouvoir clarifier, peu à peu, les combinaisons qui seront en place lors du premier match de la campagne. Mais comme tout vétéran qui se respecte, il sait très bien qu’une blessure est rapidement arrivée.

«Nous avons quelques nouveaux visages dans le vestiaire, alors c’est bien d’avoir un groupe plus réduit, a fait valoir Subban en vidéoconférence. Mais ceci étant dit, c’est un camp d’entraînement, tout le monde doit être prêt à travailler tous les jours. Que tu sois avec le groupe A ou le groupe B, ça ne change rien. Des choses peuvent arriver. Nous espérons que tout le monde reste en santé, mais quand tu t’entraînes et que tu tentes de décrocher un poste dans l’équipe, les choses peuvent changer.»

«Personne ne devrait se sentir à l’aise. Nous avons 10 jours pour nous préparer. Mais pour le groupe de vétérans, c’est certainement un bon signe de voir les joueurs être regroupés, et c’est un pas dans la bonne direction.»

Un système simple

L’entraîneur-chef Lindy Ruff a toutefois refusé de parler d’un groupe LNH et d’un groupe B pour l’instant, indiquant que la structure utilisée lundi permettait simplement d’optimiser chaque minute de la séance d’entraînement.

«Premièrement, quand tu t’entraînes, c’est idéal d’avoir quatre trios et huit défenseurs, ce qui nous donne deux groupes, a dit Ruff. Les gars du deuxième groupe vont venir dans ce groupe et nous allons essayer d’impliquer tout le monde.»

Ainsi, Ruff peut mettre en place des exercices et des simulations plus aisément pour bien implanter son système de jeu, alors qu’il reste 10 jours avant le début de la prochaine saison.

Le pilote semble d’ailleurs avoir opté pour un système plus simple et axé sur la communication pour minimiser la période d’adaptation. Il dirigera en effet les Devils pour une toute première fois contre les Bruins de Boston, le 14 janvier.

«Nous essayons tous de nous mettre sur la même longueur d'onde, a analysé Subban. Le consensus au sein de notre groupe est que nous croyons tous en ce système et qu'il nous mettra dans une meilleure position pour faire la transition vers l’attaque.»

«Jouer en défense est super simple. Il s’agit d’avoir une bonne éthique de travail et de faire attention aux détails. C’est ce à quoi nous nous attardons à l’entraînement présentement. Mais je peux vous dire que j’ai joué dans de nombreux systèmes dans ma carrière et celui-ci est plus simple pour un défenseur, et tout reviendra à la communication.»