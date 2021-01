Jacob Markstrom veut jouer, mais...

Même s’il a été le gardien partant des Canucks de Vancouver lors des trois dernières années, Jacob Markstrom pourrait devoir partager le filet chez les Flames de Calgary.

Markstrom a en effet disputé 163 parties lors des trois plus récentes campagnes avec les Canucks, avant d’accepter un contrat de six ans d’une valeur annuelle de 6 millions $ à l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH) lors de la dernière saison morte.

Mais les Flames misent également sur David Rittich, qui a pris part respectivement à 45 et 48 matchs lors des deux dernières campagnes. Ainsi, l’entraîneur-chef Geoff Ward aura des décisions à prendre.

«C’est tôt, c’est le premier jour du camp. Nous n’en avons pas encore parlé, a dit Markstrom, lundi, lors d’une vidéoconférence. Premièrement, il faut bien faire pendant les entraînements. Tous ceux qui me connaissent savent que je veux jouer et que je veux être le gardien qui partant. Mais on doit comprendre qu’on n’a jamais joué 56 matchs en 113 jours ou à peu près.»

«C’est un calendrier difficile pour tous les joueurs, surtout pour le gardien qui joue 60 minutes.»

Respect pour les anciens

Signe que Markstrom a porté une attention particulière à l’équipe qu’il a décidé de joindre, il a jeté un coup d’œil à l’histoire de la formation albertaine avant de prendre sa décision. Il a ainsi réalisé qu’un membre du Temple de la renommée a déjà porté son numéro 25 avec les Flames, soit Joe Nieuwendyk.

Désireux de vouloir faire son entrée dans le respect des traditions, il a contacté l’ancien capitaine de l’organisation pour obtenir sa bénédiction.

«Vous faites vos petites recherches et vous voyez l’histoire du numéro avec un assez bon joueur comme Nieuwendyk qui l’a également porté. Je l’ai appelé pour lui demander s’il était d’accord [avec le fait] que je porte le numéro 25 et pour lui montrer tout mon respect, puisque j’arrive dans une nouvelle équipe», a expliqué Markstrom.

«Il n’attendait pas cet appel, mais il l’a apprécié. Il a dit qu’il était totalement à l’aise avec la situation. Ce nombre qui est devenu spécial pour moi. Je l’ai depuis un moment, alors c’est bien de pouvoir le porter ici.»