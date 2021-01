La divison Est s'annonce relevée

La Ligue nationale de hockey (LNH) n’a pas eu le choix de se réinventer en vue de la prochaine campagne et le réalignement des divisions ajoutera certainement du piquant.

Les Flyers de Philadelphie évolueront dans la division Est avec les Bruins de Boston, les Sabres de Buffalo, les Devils du New Jersey, les Islanders et les Rangers de New York, les Penguins de Pittsburgh ainsi que les Capitals de Washington.

«Le seul avantage de notre division, c’est le voyagement», a ricané Michel Therrien en entrevue à l’émission de JiC lundi soir. Voyez le segment dans la vidéo ci-dessus.

«Il y a beaucoup de bonnes équipes, la compétition sera féroce et chaque match sera important. Mais le but ne change pas, notre but c’est la Coupe Stanley et la première étape c’est de se qualifier pour faire les séries.»

Avec l’ouverture des camps d’entraînement lundi, les équipes disposent seulement de 10 jours afin de se préparer en vue de la saison de 56 matchs.

«C’était notre premier jour sur la glace, mais nous avions fait nos devoirs. Nous sommes déjà passés par une saison écourtée. Nous partageons nos expériences du passé afin mieux se préparer», a expliqué l’entraîneur associé avec les Flyers.

Le départ d’un bon ami

Michel Therrien a glissé un mot sur la mort de son bon ami Derek Aucoin, décédé le 26 décembre dernier.

«C’est un bon chum, ç’a été très difficile à encaisser même si ça fait un certain moment qu’on savait que la fin de l’histoire approchait. Quand ça arrive ça donne un grand coup, mais il était très bien entouré.

«Derek est parti trop tôt, mais j’ai appris beaucoup de lui, il a fait de moi une meilleure personne», a raconté Therrien.

L’amitié entre les deux hommes remonte à plusieurs années, alors que Derek animait Bonsoir les sportifs et que Therrien dirigeait le CH.