Alex Ovechkin n’est pas pressé

Même si son contrat se terminera à la fin de la présente campagne, l’attaquant des Capitals de Washington Alex Ovechkin ne s’inquiète pas trop avec ça.

«Je ne crois pas qu’il y ait de presse. Je pense que nous comprenons tout ce qui se passe actuellement, donc si ça se fait, ça se fait. Si nous ne le faisons pas, nous allons parler et nous verrons», a indiqué le capitaine des «Caps» lundi, après le premier entraînement des siens en 2020-2021.

La présente entente d’Ovechkin avait été signée en 2008. Elle était de 13 ans et d’une valeur de 124 millions $. Le «Great Eight» avait lui-même négocié ce contrat et a bien l’intention de faire de même pour le prochain. Ce n’est toutefois pas ça qui occupe les pensées du franc-tireur.

«Je pense que pour moi, le plus important est de jouer, a-t-il dit. Bien sûr, il reste un an (à mon contrat). J'ai été dans cette situation il y a 13 ans, quand j'ai dû signer un contrat et m'inquiéter pour ce genre de choses. Mais en ce moment j'ai 35 ans, je comprends tout et je suis un gars expérimenté.»

«Bien sûr, je vais y penser au moment où nous serons en négociation, mais pour le moment, nous sommes au camp d'entraînement, a ajouté Ovechkin. Présentement, le plus important est de retourner sur la glace et de faire bouger mon corps, de retrouver mes habitudes, et après nous allons parler.»

Depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey, le Russe terrorise les gardiens adverses. En 1152 rencontres, il totalise 706 buts et 572 aides pour 1278 points.