Malgré l’arrivée de plusieurs vétérans, l’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, D.J. Smith, a mis une chose au clair: un grand nombre de recrues seront de la formation du club cette saison.

Depuis le dernier match de l'équipe, en mars dernier, le directeur général Pierre Dorion a fait plusieurs acquisitions. Il s’est entendu avec Alex Galchenyuk et Evgenii Dadonov lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Il a également acquis le gardien Matt Murray, les défenseurs Erik Gudbranson et Braydon Coburn, puis les attaquants Derek Stepan, Cédric Paquette et Austin Watson dans des transactions.

Ces décisions ont d’ailleurs fait dire au propriétaire Eugene Melnyk que le club pouvait remporter la coupe Stanley. Mais Smith ne dérogera pas à son plan. Il prévoit donner beaucoup de place aux jeunes espoirs de l’organisation.

«Je pense que nous avons fait du bon travail, a dit Smith lors d’une vidéoconférence, vendredi, lors de la deuxième journée du camp d’entraînement de l’équipe. Pierre a ajouté des joueurs qui connaissent la ligue et si nos jeunes joueurs sont prêts, ils vont jouer.»

«Quoi qu’il arrive, nous allons avoir le plus grand nombre de recrues dans la section canadienne. De loin. Peut-être plus de recrues que dans toutes les autres équipes de la section combinées. Les jeunes vont jouer. C’est juste de savoir quand et quel sera leur temps de jeu.»

Pas de cadeau

Cela dit, Smith ne donnera pas gratuitement les places dans la formation aux recrues. Les candidats devront gagner leur place, sans quoi certains pourraient être dépassés par le rythme de jeu du circuit Bettman.

«Lorsqu’un jeune doit gagner sa place, il y a plus de chances qu’il ne soit pas rétrogradé ensuite. Parfois, quand vous offrez une place à un jeune, bien souvent c’est accablant et après 20 matchs, vous emmenez un vétéran pour le remplacer et le jeune retourne dans la Ligue américaine.»

Par ailleurs, Smith s’est dit très satisfait du travail réalisé par les joueurs, particulièrement les vétérans, pour être prêts dès le premier jour. Il estime que les plus vieux donnent ainsi l’exemple à suivre aux espoirs, qui amorcent à peine, pour la plupart, leur parcours chez les professionnels.

L’instructeur a notamment donné l’exemple d’Artem Anisimov, qu’il a longuement louangé.

«C'est bon à voir et c’est bon les jeunes gars de voir ce qu'il faut pour rester dans la LNH et continuer à être compétitif, a expliqué le pilote. Ces gars-là sont partis depuis longtemps et ils ont fait le travail. Ils sont prêts et ils font partie des gars les plus en forme de notre camp à ce stade.»