Les Sénateurs seront prudents avec Tim Stuetzle

Même s’il connaît d’excellents moments au centre lors de l’actuel Championnat mondial de hockey junior (CMJ), l’attaquant allemand Tim Stuetzle évoluera à l’aile gauche cette saison s’il parvient à faire sa place avec les Sénateurs d’Ottawa.

Ayant obtenu son contrat d’entrée dimanche dernier, Stuetzle partageait, jeudi après-midi, le premier rang des pointeurs du CMJ avec cinq buts et 10 points en quatre parties. Le directeur général des Sénateurs d’Ottawa Pierre Dorion est toutefois bien conscient du fossé qui sépare le Mondial junior et la Ligue nationale de hockey (LNH).

«C’est du hockey incroyable. Mais le Mondial junior est une chose, et la LNH en est une autre», a révélé Dorion, selon le site officiel de la LNH.

Dorion reconnaît malgré tout les qualités de Stuetzle qui devraient lui permettre, à long terme, de devenir un joueur de centre accompli dans le meilleur circuit au monde. Il devra toutefois polir son jeu défensif pour obtenir cette responsabilité avec les Sénateurs.

«Pour sa première année, en particulier dans cette saison raccourcie, il jouera probablement plus à l’aile gauche qu’au centre. Mais il a beaucoup de traits d'un joueur de centre en ce qui concerne sa capacité à générer des jeux à la volée et sa capacité à contrôler la rondelle et effectuer des entrées en zone offensive.»

«Il a beaucoup de grandes qualités en tant que joueur de centre, mais ce qui vient avec ce rôle, c’est le jeu sans la rondelle et les responsabilités défensives. Même s'il a un grand talent, il a encore beaucoup de travail à faire sans la rondelle.»

Protéger les jeunes

C’est d’ailleurs pour cette raison que Dorion a effectué deux transactions la fin de semaine dernière pour mettre la main sur les joueurs de centre Derek Stepan et Cédric Paquette. Le DG espère ainsi protéger les jeunes joueurs de l’équipe. En effet, plusieurs adversaires de la section compteront sur d’excellents duos de joueurs de centre cette saison.

«Nous voulions protéger et isoler certains des jeunes joueurs et certains de nos autres jeunes centres, que ce soit Colin White, Logan Brown ou Josh Norris. Nous voulons nous assurer qu'ils grandissent parce qu'ils vont être confrontés à quelques très bons joueurs de centre tous les soirs, que ce soit [Auston] Matthews ou [John] Tavares, [Elias] Pettersson ou [Bo] Horvat, [Mark] Scheifele ou [Paul] Stastny, [Connor] McDavid ou [Leon] Draisaitl, alors nous voulions nous assurer que nous avons quelqu'un qui pourrait jouer les minutes difficiles.»

«Nous allons donner aux jeunes joueurs une chance de jouer, mais en même temps, nous voulons qu’ils aient du succès dans leur développement et avoir le plus de compétition interne possible.»

Stuetzle a été la troisième sélection au total lors du plus récent repêchage de la LNH. L’homme de 18 ans a récolté 34 points en 41 matchs dans la principale ligue allemande la saison dernière, avec les Aigles de Mannheim.