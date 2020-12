Une confiance renouvelée pour Eichel

La vedette des Sabres de Buffalo Jack Eichel a souvent dit qu’il en avait plus qu’assez que l’équipe ne connaisse pas de succès, mais les changements apportés à la formation durant la saison morte lui ont redonné confiance.

Le nouveau directeur général des Sabres, Kevyn Adams, embauché en juin à la suite du congédiement de Jason Botterill, a rapidement fait part de ses intentions au capitaine de son équipe.

«Dès le début, j’ai indiqué à Jack que je voulais bâtir une relation entre nous deux, a indiqué Adams, jeudi, au site NHL.com. Je veux apprendre à le connaître. Je veux qu’il apprenne à me connaître et je veux que cette situation en soit une d’entraide.»

«C’est facile d’établir un lien avec lui, a mentionné Eichel. J’ai eu plusieurs bonnes conversations avec lui, nous avons été en mesure de nous asseoir ensemble à plusieurs reprises juste pour parler et apprendre à se connaître.»

Sélectionné au deuxième échelon du repêchage de 2015 par les Sabres de Buffalo, tout juste après Connor McDavid, Eichel n’a jamais participé aux séries éliminatoires puisque les Sabres ont été incapables de s’y qualifier depuis la saison 2010-2011.

L’athlète de 24 ans croit que les ajouts de Taylor Hall et Cody Eakin, par le biais du marché des joueurs autonomes, et celui d’Eric Staal, acquis dans une transaction avec le Wild du Minnesota, vont pouvoir changer cette tendance négative à Buffalo.

«Évidemment, j’en ai marre de perdre, a ajouté Eichel. Ça ne changera jamais. N’importe quel compétiteur veut gagner. J’ai essayé d’utiliser [nos insuccès] de manière productive, afin de devenir meilleur et être prêt pour la saison, et évidemment, faire en sorte que les choses changent.»

Eichel et les Sabres devront travailler d’arrache-pied s’ils veulent participer aux séries éliminatoires, puisqu’ils ont été placés dans une division des plus compétitives avec les Bruins de Boston, les Penguins de Pittsburgh, les Flyers de Philadelphie, les Capitals de Washington, les Rangers et les Islanders de New York, ainsi que les Devils du New Jersey.