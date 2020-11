Un poids de moins sur les épaules de Jack Eichel

Le capitaine des Sabres de Buffalo, Jack Eichel, est visiblement satisfait de la besogne qu’a abattue le directeur général Kevyn Adams lors de la présente saison morte.

Le nouveau DG a notamment procédé aux embauches des attaquants Taylor Hall, Eric Staal et Cody Eakin.

«Nous sommes vraiment excités. L’organisation a fait de bons changements lors de la saison morte. Maintenant et plus que jamais, nous voulons reprendre l’action», a affirmé Eichel au site internet de la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi.

L’athlète de 24 ans a aussi souligné qu’il était heureux d’obtenir de l’aide avec le leadership.

«Quand tu ajoutes des joueurs comme Taylor Hall, Eric Staal et Cody Eakin à votre formation et aux vestiaires, cela n’apporte pas seulement du talent sur la glace, mais aussi la présence de vétérans dans le vestiaire. Dans une situation comme la nôtre, où nous essayons d’établir une culture gagnante avec un jeune groupe et où nous essayons de trouver la bonne façon de faire les choses, je pense qu'avoir des gars plus âgés peut nous aider, surtout pendant les périodes d'adversité.»

Eichel s’est étendu sur le fait que Hall a choisi de devenir un Sabre, lui qui a paraphé un contrat d’un an d’une valeur de 8 millions $ avec l’équipe de Buffalo.

«C'est ce qu’il y a de mieux»

«De toute évidence, c'est un super joueur et il semble super excité par la situation. Je pense que c'est ce qu’il y a de mieux. Nous voulons des gars qui veulent être ici», a-t-il exprimé.

Il croit d’ailleurs que la présence d’un attaquant aussi talentueux le libérera d’un certain poids sur ses épaules.

«Cela m’enlève un peu de pression aussi, a dit Eichel. C'est quelqu'un qui peut faire beaucoup par lui-même et qui peut créer beaucoup, créer quelque chose à partir de rien. Je pense que les gens oublient aussi qu'il a remporté le trophée Hart il y a deux ans.»