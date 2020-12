CH : 42 joueurs invités au camp d'entraînement

Le Canadien de Montréal a annoncé les détails concernant son camp d’entraînement, qui s’amorcera le 3 janvier au Complexe sportif Bell de Brossard, ainsi que la liste des joueurs qui y prendront part, mercredi.

Lors de la première journée d’activités, le Tricolore procédera aux évaluations physiques et aux examens médicaux des athlètes. Dès le lendemain débuteront les séances d’entraînement.

Les 42 joueurs – six gardiens de but, 24 attaquants et 12 défenseurs – seront séparés en deux groupes et auront leur séance différente, chaque jour. Des matchs simulés intraéquipes auront lieu le 7 et le 10 janvier.

Le Canadien tiendra une dernière série d’entraînements le 12 janvier et partira pour Toronto le jour même. Le premier match de la saison régulière des hommes de Claude Julien aura lieu le mercredi 13 janvier, face aux Maple Leafs.

Rappelons qu’il n’y aura aucune rencontre préparatoire pour la saison 2020-2021.