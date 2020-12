Un calendrier fou pour le CH

Pour entamer une saison qui s’annonce complètement folle, le Canadien de Montréal affrontera d’abord les Maple Leafs, à Toronto, et ce, dès le 13 janvier.

C’est ce qu’a dévoilé, mercredi, la Ligue nationale de hockey, présentant ainsi son calendrier de 56 parties par équipe. Cette campagne s’annonce peu ordinaire alors que les rivalités canadiennes seront évidemment à l’honneur pour le Tricolore. Plusieurs affrontements consécutifs contre les mêmes équipes sont notamment à l’horaire dans cette division toute canadienne.

Fait particulier: les trois derniers matchs de la saison du CH sont également prévus contre les Maple Leafs, les 3, 7 et 8 mai. Si les deux clubs sont alors impliqués dans une course aux séries, cela risque d’être fertile en émotions. La bonne nouvelle : le Canadien avait balayé les Leafs en trois affrontements, la saison dernière.

Début de saison à l’étranger

Après le match d’ouverture à Toronto, le CH disputera cinq autres parties à l’étranger, soit deux à Edmonton et trois à Vancouver. La première rencontre à domicile aura donc lieu le 28 janvier, au Centre Bell, contre les Flames de Calgary. Ils affronteront à nouveau les Flames, à Montréal, deux jours plus tard, avant de recevoir les Canucks deux fois, puis les Sénateurs d’Ottawa.

Le dernier club que le Canadien croisera pour une première fois sera les Jets, le 25 février, à Winnipeg.

La formation montréalaise affrontera les Leafs à 10 reprises au total pendant la saison, tout comme les Sénateurs. Ils se mesureront aussi neuf fois aux Oilers, aux Canucks, aux Flames et aux Jets.

Un mois sans trop voyager

Entre le 19 mars et le 16 avril, le CH profitera d’une longue période sans trop voyager alors que les hommes de Claude Julien disputeront 13 matchs sur 16 à domicile, deux à Ottawa et un à Toronto. Cela inclut une séquence de six matchs au Centre Bell, la plus longue de la saison, du 19 au 28 mars.

«En ce qui a trait aux séries à multiples rencontres, Montréal aura une séquence de quatre affrontements contre les Sénateurs, du 28 mars au 3 avril», a-t-on notamment souligné, sur le site web du Canadien.

Horaire des 10 premiers matchs du CH

13 janvier : à Toronto

16 janvier : à Edmonton

18 janvier : à Edmonton

20 janvier : à Vancouver

21 janvier : à Vancouver

23 janvier : à Vancouver

28 janvier : vs Calgary

30 janvier : vs Calgary

1 février : vs Vancouver

2 février : vs Vancouver

Course aux séries (10 derniers matchs)

20 avril : à Edmonton

22 avril : à Calgary

24 avril : à Calgary

26 avril : à Calgary

28 avril : vs Toronto

30 avril : vs Winnipeg

1 mai : vs Ottawa

3 mai : vs Toronto

7 mai : à Toronto

8 mai : à Toronto