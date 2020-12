Le CH ajoute un attaquant

Le Canadien de Montréal a conclu une entente d’un an avec l’attaquant tchèque Michael Frolik.

La valeur du contrat, à un volet, est de 750 000 $.

Frolik, 32 ans, vient ajouter de la profondeur à l’attaque du Tricolore.

Le directeur général Marc Bergevin avait lui-même connu Frolik durant son séjour dans l’organisation des Blackhawks de Chicago.

Frolik a effectivement joué à Chicago de février 2011 à juin 2013, un passage couronné par la conquête de la Coupe Stanley avec les Blackhawks. L’entraîneur-chef Claude Julien était pour sa part dans le camp des finalistes, les Bruins de Boston. Il doit notamment se souvenir de Frolik pour la mention d’aide obtenue sur le but décisif inscrit par Dave Bolland, en juin 2013, au TD Garden.

Ancien de l’Océanic de Rimouski, chez les juniors, Frolik totalise déjà 897 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey, dont 47 en séries éliminatoires.

Sa saison la plus productive fut sa toute première dans la LNH, en 2008-2009, quand il avait récolté 45 points en 79 matchs dans l’uniforme des Panthers de la Floride. Frolik avait été sélectionné en première ronde (10e au total) par les Panthers au repêchage de 2006. Plus récemment, il a porté les couleurs des Jets de Winnipeg, des Flames de Calgary et des Sabres de Buffalo.

En 2019-2020, il a partagé la saison entre les Flames et les Sabres, étant limité à un total de 14 points, dont six buts, en 57 rencontres.