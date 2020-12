Les champions de la MLS vont chercher une arme de plus

Le Crew de Columbus a embauché mercredi l’attaquant Bradley Wright-Phillips en lui accordant un contrat de deux ans.

L’athlète de 35 ans est un double récipiendaire du Soulier d’or de la Major League Soccer (MLS), remis au meilleur buteur de la saison au sein du circuit Garber. Ayant porté l’uniforme du Los Angeles FC cette année, il était joueur autonome. En 2020, il a décroché le titre de l’auteur du plus beau retour en force grâce à huit filets et six mentions d’aide en 18 sorties.

«Il a été l’un des meilleurs marqueurs de notre ligue lors de la dernière décennie. Bradley donnera de l’expérience inestimable à notre groupe d’attaquants et une contribution importante. Nous croyons également que la qualité de son caractère a constitué un atout pour chaque club où il a évolué. Dans les succès personnels qu’il a récoltés, cela a joué un rôle primordial», a expliqué dans un communiqué le directeur général du Crew, Tim Bezbatchenko.

Wright-Phillips occupe le sixième rang de l’histoire de la MLS avec 116 buts. L’ancien des Red Bulls de New York a totalisé 213 matchs en carrière. Avec Columbus, champion de la coupe MLS en 2020, il devrait appuyer Gyasi Zardes, qui a pris le deuxième échelon de la ligue avec 12 buts.