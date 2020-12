Un «danseur» qui dérange chez les Steelers

Après un départ sur les chapeaux de roue, les Steelers de Pittsburgh éprouvent des ennuis et visiblement, un «coupable» a été identifié et selon leur entraîneur-chef Mike Tomlin, il devra répondre de ses actes.

Dernièrement, le receveur de passes JuJu Smith-Schuster a suscité l’attention de plusieurs et surtout chez les adversaires de sa formation. Avant les matchs se déroulant à l’étranger, il se plaît à danser sur le logo de l’équipe hôte situé au centre du terrain, pour diffusion sur la plateforme TikTok.

Or, le tout est loin d’être passé inaperçu. D’ailleurs, les deux derniers rivaux des Steelers ont semblé plutôt motivés et leur ont passé un message à leur façon : Pittsburgh a encaissé trois revers d’affilée après avoir remporté ses 11 premiers duels de la campagne. Les deux plus récents échecs ont été subis chez les Bills de Buffalo et les faibles Bengals de Cincinnati.

Le lien avec Smith-Schuster est facile à établir. Du côté des Bills, le demi de sûreté Jordan Poyer avait admis que le comportement du receveur éloigné avait donné un élan de plus aux troupes. Et à Cincinnati, le joueur des Steelers a eu droit à un plaqué sévère de Vonn Bell ayant été à l’origine d’un échappé. Celui-ci a qualifié d’irrespectueuses les danses de son vis-à-vis.

«Je suis au courant de cela et j’ai prévu en parler à JuJu. Nous sommes des professionnels. Je me doute bien que ces gestes constituent des sources de motivation légitimes. Tout est une question de respect. Nous aurons une discussion», a déclaré Tomlin au réseau ESPN.

«Je comprends que le plus important, c’est la qualité du jeu à l’intérieur des lignes de côté, a ajouté l’instructeur. Cela dit, je ne cherche pas d’excuses pour nos récentes performances et je ne les justifie pas avec ce qui s’est passé avant les rencontres ou sur ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux.»

Les hommes de Tomlin tenteront de freiner leur disette en accueillant les Colts d’Indianapolis, dimanche.