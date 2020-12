Une victoire coûteuse pour le Canada?

Le Canada a blanchi la Russie par la marque de 1 à 0 lors de son match préparatoire en vue du Championnat du monde de hockey junior, mercredi, au Rogers Place d’Edmonton.

La victoire pourrait toutefois être coûteuse. Kirby Dach semble s’être blessé au poignet droit à la suite d’un contact avec le Russe Ilya Safonov, en troisième période.

Le joueur des Blackhawks de Chicago a regagné le vestiaire de son équipe et n’est pas revenu par la suite.

L'entraîneur-chef, André Tourigny, a dit après la rencontre que Dach devait passer d'autres tests avant de rendre un verdict final sur sa blessure.

Le Québécois Devon Levi a été parfait devant la cage des jeunes Canadiens, repoussant les 23 rondelles dirigées vers son filet.

Il a fallu attendre la troisième période avant de voir un but dans ce match. Le défenseur Jamie Drysdale a décoché un tir précis qui s’est frayé un chemin jusque dans la partie supérieure du filet russe. Cole Perfetti et Bowen Byram ont récolté des mentions d’aide sur le but de l’espoir des Ducks d’Anaheim.

Les Canadiens et les Russes croisaient le fer pour la première fois depuis le match pour la médaille d’or à l’édition 2020 du tournoi. L’unifolié avait effacé un déficit de deux buts en troisième période pour l’emporter 6 à 4.

