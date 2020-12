LNH : Menace réelle ou bluff?

Les gouverneurs des 31 équipes de la LNH se réuniront virtuellement dimanche après-midi et ils entérineront vraisemblablement la nouvelle entente pour un calendrier de 56 matchs à partir du 13 janvier.

Les membres de l’Association des joueurs de la LNH tiendront quant eux un vote dans prochains jours. Vendredi soir, plus d’une centaine de joueurs de la LNH ont participé à une rencontre pour recevoir les dernières informations sur le plan d’un retour au jeu.

Sous le couvert de l’anonymat, un joueur de la LNH a accepté de livrer ses impressions sur les récents développements.

«Nous avons un bon sentiment, nous parlons d’une bonne entente, a dit ce joueur lors d’une entrevue téléphonique accordée au Journal. Les joueurs veulent jouer, c’est ça le plus important.»

«Nous avions déjà réglé un gros dossier depuis quelques semaines quand les propriétaires ont accepté de ne pas ouvrir la convention collective. L’aspect financier ne représentait plus un problème. Il restait les nombreuses questions sur la gestion de la COVID-19 et les protocoles à établir.»

Comme au baseball

Pour la gestion du prochain calendrier, la LNH cherchera à éviter autant que possible les voyagements. Les rencontres opposeront uniquement les équipes d’une même division.

«Il n’y aura pas de bulle comme à Toronto ou Edmonton, a précisé notre informateur. L’objectif est de jouer dans nos amphithéâtres. Nous jouerions probablement deux ou trois matchs contre la même équipe en peu de jours afin de minimiser les coûts et les déplacements. Ça ressemblera à un calendrier au baseball, où les équipes jouent des blocs de deux, trois ou quatre matchs contre la même formation.»

Des 31 équipes, les Sharks de San Jose devront déménager en Arizona pour le camp d’entraînement et probablement les premiers matchs de la saison. Le comté de Santa Clara, en Californie, interdit la pratique des sports de contact au moins jusqu’au 8 janvier. Dans la NFL, les 49ers de San Francisco ont joué leurs derniers matchs à Glendale, en Arizona.

La Colombie-Britannique ?

Il y a quelques jours, Gary Bettman a laissé entrevoir la possibilité de relocaliser les sept équipes canadiennes en sol américain advenant un échec dans les négociations avec les autorités de santé publique des cinq provinces (Québec, Ontario, Manitoba, Alberta et Colombie-Britannique) où il y a des équipes au nord de la frontière.

Cette menace ne serait toutefois pas réelle.

«Il y avait des questions pour la division canadienne. De ma compréhension, il y avait deux provinces où c’était plus compliquées : le Québec et la Colombie-Britannique, a raconté notre source. Au Québec, François Legault a déjà dit oui et en Colombie-Britannique, c’est une question de temps. À mon avis, ça finira par se régler.»

En fin de soirée samedi, un confrère de TSN mentionnait toutefois que le gouvernement de la Colombie-Britannique n’a pas l’intention de permettre aux autres équipes canadiennes de rentrer sur son territoire pour y jouer des matchs.

«Bettman a joué un bon coup de poker. Il a fait peur à un peu tout le monde en évoquant le pire des scénarios, celui de voir les sept équipes canadiennes déménager aux États-Unis pour la saison, a indiqué notre source. Cette menace a probablement brassé le gouvernement fédéral. Sur le simple plan fiscal, tu perdrais environ 175 joueurs qui payaient de gros impôts. Ils auraient réclamé leurs taxes aux États-Unis. Quand tu as dépensé plus de 380 milliards pour aider ta population, tu as aussi besoin de récupérer de l’argent.»

Le risque zéro n’existe pas

La LNH accouchera probablement dans les prochains jours d’une sorte de fastidieuse marche à suivre avec la COVID-19. Il y aura des pages et des pages de règles. Dans le camp des joueurs, il restait encore des questions.

«Il restera des protocoles à écrire. Je donne un exemple. Si un joueur attrapait la COVID-19 sur la route, il serait obligé de rester 10 ou 14 jours à l’hôtel où l’équipe jouait pour respecter une quarantaine. C’est une longue période. Si l’équipe se retrouvait sur la route depuis déjà plusieurs jours et que tu devais rester en quarantaine pour 14 jours de plus, c’est une longue période sans voir ta famille. Il faut être prudents. Je le comprends parfaitement. Mais nous ne serons pas dans une bulle impénétrable comme à Toronto ou Edmonton [durant les séries]. Il y aura un risque même si tu suis les règlements.»

Le collègue de TSN Frank Seravalli écrivait samedi que les équipes se limiteraient à de très simples déplacements à l’étranger. Les joueurs visiteraient l’aréna, le centre d’entraînement et l’hôtel uniquement. Ils n’auraient pas le droit de manger au restaurant ou de sortir dans un bar pour y boire une boisson gazeuse.

«C’est vrai, mais nous aurions la permission de sortir pour une marche dans les rues de la ville, a précisé notre source. Nous ne pourrions toutefois pas rentrer dans un commerce ou visiter des amis par exemple. De ma compréhension, la LNH fera confiance à la bonne volonté des joueurs, il n’y aura pas une police de la COVID-19 pour nous suivre.»

QUELQUES DATES CLÉS

Tant que l’entente de principe ne sera pas ratifiée par les joueurs et les propriétaires, rien ne sera coulé dans le béton. Si on devait décider de repousser le début de la saison de quelques semaines, tout s’en trouverait décalé. Néanmoins, voici les dates proposées par cette entente de principe.

31 décembre

Début du camp d’entraînement des sept équipes n’ayant pas pris part au tournoi éliminatoire de l’été 2020.

3 janvier

Début du camp d’entraînement des 24 autres formations.

13 janvier

Début de la saison. On parle d’un calendrier de 56 matchs.

Mi-avril

La date de la dernière journée pour effectuer des transactions n’est pas déterminée. Toutefois, lors des deux saisons écourtées par le lock-out, elle avait été fixée 26 jours (2013) et 27 jours (1995) avant le dernier match de la campagne. En suivant la même logique, la prochaine date limite des transactions serait le 12 ou le 13 avril.

8 mai

Date visée pour les derniers matchs de la saison.

Semaine du 9 mai

Début des séries éliminatoires dans la formule habituelle (4 rondes selon la formule 4 de 7).

Première semaine de juillet

Remise de la coupe Stanley. Ce sera la première fois que le précieux trophée sera remis en juillet.

La composition des divisions

Dans son plan de relance, la LNH réaménagera ses divisions dans l’espoir de limiter les déplacements et, dans le cas des sept équipes canadiennes, d’éviter qu’elles ne traversent la frontière canado-américaine.

Ainsi donc, si le calendrier proposé de 56 rencontres était adopté, le Tricolore jouerait 9 fois contre quatre formations de sa section et à 10 reprises contre les deux autres.

Par ailleurs, si ce plan est entériné, les quatre premières formations de chaque section participeront aux séries. C’est donc dire que l’une des sept formations canadiennes sera assurée d’atteindre l’une des deux finales d’association.

Vancouver (2011), Montréal (2014), Ottawa (2017) et Winnipeg (2018) sont les dernières à y être parvenues.

Reste maintenant à savoir s’il sera possible de voir les nombreuses visites de Connor McDavid, de Leon Draisaitl et d’Auston Matthews sur place au Centre Bell, ou s’il faudra se contenter de les voir à l’œuvre à la télévision.

Évidemment, cette réorganisation des divisions, dont les noms restent à être déterminés, est assujettie à la permission des directions de santé publique du Canada et des cinq provinces concernées de tenir des matchs sur leur territoire.

Division 1

Calgary

Ottawa

Winnipeg

Vancouver

Toronto

Edmonton

Montréal

Division 2

Boston

New jersey

NY Islanders

Buffalo

NY Rangers

Pittsburgh

Philadelphie

Washington

Division 3

Caroline

Columbus

Floride

Dallas

Calgary

Chicago

Nashville

Tampa bay

Division 4

Anaheim

Arizona

Colorado

Los angeles

Minnesota

Saint louis

Vegas

San jose

– Avec Jonathan Bernier