Solide acquisition pour l’Austin FC

L’Austin FC a acquis jeudi le milieu de terrain défensif Alexander Ring du New York City FC (NYCFC), cédant en retour un montant d’allocation générale total de 750 000 $.

De cette somme, 500 000 $ concerne 2021 et le reste est valable pour l’année suivante. L’organisation texane remettra également à la formation de la Grosse Pomme de l’argent supplémentaire selon les performances de l’ancien capitaine du NYCFC.

L’athlète de 29 ans a pris part à 120 matchs en quatre ans dans la Major League Soccer (MLS), inscrivant 10 buts et 13 mentions d’aide en saison régulière. Cette année, il a dominé le club new-yorkais avec 2016 minutes de jeu.

Le natif de Helsinki s’est aussi dit heureux de son arrivée au sein de l’équipe d’expansion.

«Je regarde vers l’avant pour aborder ce nouveau défi et cette occasion à Austin, a-t-il mentionné par voie de communiqué. Je suis excité d’être impliqué dans quelque chose de tout neuf. J’ai pu constater les progrès réalisés quant au stade et au centre d’entraînement, sans compter l’enthousiasme dans la ville et l’équipe. J’ai hâte de rejoindre mes coéquipiers et de rencontrer les partisans.»

«C’est un joueur hautement respecté dans la MLS qui peut évoluer à différentes positions, a émis le directeur sportif de l’Austin FC, Claudio Reyna. Il a été un élément-clé de l’une des meilleures formations de la ligue dans les dernières années. Il a établi de hauts critères en termes de préparation et il est un véritable professionnel.»

Ring a totalisé 113 parties de la MLS à vie et a passé 10 018 minutes sur la surface de jeu.