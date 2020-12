NBA: deux vedette échangées?

Les Rockets de Houston auraient élargi les discussions pour une transaction impliquant leur joueur-vedette James Harden tandis que les 76ers de Philadelphie seraient prêts à considérer de transiger Ben Simmons pour obtenir ses services.

Ce sont les dernières informations rapportées dans ce dossier par les journalistes d’ESPN Adrian Wojnarowski et Ramona Shelburne, jeudi.

Initialement, Harden avait indiqué sa préférence pour les Nets de Brooklyn, le Heat de Miami, les Bucks de Milwaukee et les 76ers.

Bien que la formation de Philadelphie considérerait la possibilité d’échanger son joueur étoile en retour d’Harden, les deux camps ne seraient pas proches d’une entente.

Le président des 76ers Daryl Morey a d’ailleurs nié l’ouverture de son club à échanger Simmons. «Nous n’échangeons pas Ben Simmons. Il est une partie importante de notre avenir», a-t-il dit à Shams Charania de The Athletic.

Plusieurs clubs de premier plan ont confié à ESPN leur intérêt envers Harden et qu’ils sont prêts à offrir de gros noms pour l’acquérir. De leur côté, les Rockets auraient manifesté au réseau américain la volonté d’échanger Harden le plus rapidement possible.