Il y a 10 ans, presque jour pour jour, le 18 décembre 2010, le Québécois Jean Pascal affrontait la légende de la boxe Bernard Hopkins au Colisée Pepsi de Québec. Un duel qui a marqué l’histoire de la boxe au Québec.

Si la décision a été une nulle majoritaire (cartes de 113-113, 114-114 et 114-112 pour Hopkins), le Québécois avait tout de même conservé ses ceintures WBO et IBO chez les mi-lourds.

Son entraîneur de l’époque, Marc Ramsay, se souvient comme si c’était hier du déroulement du combat; qui a été en deux temps, à l’avantage de Pascal dès le début, puis d'Hopkins par la suite.

«Oui, peut-être au niveau de l’énergie, a souligné Ramsay lorsqu’il a été interrogé à savoir si Pascal n’avait pas "manqué de gaz", jeudi, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. mais il y a surtout le fait que le combat avait tellement bien commencé. On parle des six premiers rounds où Hopkins est allé deux fois au tapis.

«Et moi comme entraîneur, Jean comme boxeur, on était un peu surpris de ce qui se passait et que la soirée se passait si bien que ça. Alors je te dirais que l’équipe est peut-être tombée sur le "cruise control" pour les six derniers rounds. Et ça l’a donné ce que ça l’a donné.»

Le Colisée Pepsi de Québec était plein à craquer ce soir-là pour ce genre de soirée où tout le monde pouvait sentir que quelque chose de spécial se passerait.

«Tout ce qui se passait ce soir-là, le moment magique, et on le sentait, l’énergie cette soirée-là était vraiment quelque chose de particulier, a confié Ramsay. Mais également, je te dirais que la capacité d’adaptation de Bernard Hopkins a été phénoménale. [...] Jean a été sur le "cruise control" et dans le coin, on a été sur le "cruise control". On n’aurait jamais dû donner une deuxième chance. On aurait dû fermer les livres ce soir-là.»

Cinq mois plus tard, les deux combattants se sont à nouveau affrontés. Cette fois, Hopkins s'est imposé par décision unanime, au Centre Bell.

À voir dans la vidéo ci-dessus.