Hockey : les bagarreurs ont tous peur

La profession de bagarreur au hockey est un métier complexe et difficile, tout en attisant la peur chez ceux qui le pratiquent.

C’est du moins l’avis des anciens pugilistes qui prennent la parole dans le documentaire de la chaîne TVA Sports «Combats d’une vie».

«Quelqu’un qui dit qu’il n’a jamais eu peur, c’est un "mangeux de marde". Ce n’est pas vrai et c’est un "bullshité"», clame Paul LaPlante, qui a notamment affronté les vrais frères Hanson lors de sa carrière de hockeyeur.

Même son de cloche du côté de l’ancien joueur de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) Martin Larivière.

«La peur fait partie du métier. Si tu ne l’as pas, tu n’es pas dans la bonne chaise, affirme celui qui a totalisé 2308 minutes de pénalité pendant sa carrière dans la ligue semi-professionnelle du Québec.

La honte

En plus d’avoir peur de se faire mal, les bagarreurs vivent également avec une autre épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Il s’agit de la crainte de perdre la face durant un combat et d’éventuellement perdre leur gagne-pain.

«Pour moi, la plus grande honte quand tu te bats au hockey, c’est de tomber. Tu n’as pas le droit de tomber, affirme sans détour LaPlante. Au pire, tu peux mettre un genou par terre si tu es bien sonné, mais pas les deux.»

Peur pour l’autre

C’est connu, les pugilistes sur patins forment une vraie confrérie et ils se respectent énormément les uns les autres. Ils sont d’ailleurs souvent amis à l’extérieur de la surface glacée.

La situation est assez complexe quand votre boulot consiste à frapper de toutes vos forces une personne que vous appréciez.

«Avant chaque match, je fais une demande. [...] Je demande tout le temps que le gars contre qui je me bats soit protégé. Je demande aussi qu’on me protège et qu’on me donne ce dont j’ai besoin pour en sortir gagnant», explique Joël Thériault, qui a œuvré dans la LNAH et dans l’East Coast League pendant plusieurs années.

Celui-ci, Larivière, LaPlante et d’autres anciens bagarreurs évoquent cela ainsi que plusieurs autres facettes de ce métier hors-norme dans le documentaire de 90 minutes.

«Combats d’une vie» sera présenté sur les ondes de TVA Sports ce vendredi, 19 h.