Mélodie Daoust se joint à TVA Sports

TVA Sports ajoute une nouvelle analyste féminine à son équipe d’experts hockey et un nouveau visage au sein du paysage sportif médiatique québécois : la double médaillée olympique Mélodie Daoust.

La chaîne a confirmé le tout par voie de communiqué, mercredi après-midi. Diplômée en éducation physique de l’Université McGill, Mme Daoust transmettra ainsi ses connaissances au public, elle qui est actuellement instructrice-adjointe dans l’équipe féminine des Carabins de l’Université de Montréal et qui poursuit son entraînement en prévision des Jeux olympiques d’hiver de 2022.

La hockeyeuse se dit d’ailleurs très enthousiaste à l’idée de joindre, dès la reprise des activités de la Ligue nationale (LNH), sa nouvelle équipe à la télévision, où elle agira comme analyste lors de matchs de la LNH présentés à TVA Sports. Elle sera aussi analyste et collaboratrice aux émissions «Dave Morissette en direct» et «JiC».

«J’ai toujours pensé me retrouver dans le monde du sport et des médias. Ce projet s’enligne parfaitement dans mon après-carrière et ça me met vraiment un pied dans la porte, a-t-elle mentionné durant une entrevue téléphonique à l’Agence QMI. Pour tout ce que j’entreprends, j’ai la soif d’apprendre et ce sera la même chose chez TVA Sports. Je vais travailler avec l’équipe de Dave Morissette qui m’en fera connaître beaucoup.»

«J'adore le hockey, c'est ma passion de toujours, a-t-elle aussi déclaré par voie de communiqué. Je suis donc très heureuse de me joindre à la grande et excellente famille de TVA Sports et de conjuguer le tout avec ma préparation en vue des prochains Jeux olympiques.»

Plus grande place pour les femmes

De son côté, le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu, se réjouit de l’arrivée de Mme Daoust et croit que les téléspectateurs en seront gagnants.

«Notre chaîne s’enrichira grâce à ses expériences et performances lors de moments-clés sur la scène internationale, ainsi qu’à ses connaissances en tant que membre du personnel de l’équipe féminine des Carabins de l’Université de Montréal. Nous sommes également fiers de présenter un nouveau visage féminin sur la scène médiatique sportive au Québec», a-t-il affirmé.

Mélodie Daoust a notamment participé au match des étoiles de la LNH en 2020, marquant le but gagnant qui a permis au Canada de vaincre les États-Unis 2 à 1 lors du match à trois contre trois.