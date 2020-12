Duclair trouve enfin preneur!

Les Panthers de la Floride ont annoncé jeudi s’être entendus sur les termes d’un contrat d’un an avec le Québécois Anthony Duclair.

Selon le réseau Sportsnet, l’entente rapportera 1,7 million $ au joueur de 25 ans.

Le natif de Pointe-Claire était joueur autonome sans compensation depuis l’ouverture du marché en octobre dernier. Il n’avait pas reçu d’offre qualificative des Sénateurs d’Ottawa après sa saison de 23 buts et 17 mentions d’aide pour 40 points en 66 rencontres.

La saison dernière, Duclair a été invité au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey après son excellent début de saison. Il a considérablement ralenti en deuxième moitié de campagne, établissant tout de même un sommet en carrière pour les filets.

«Anthony est un joueur dynamique et très talentueux qui sera capable de contribuer offensivement pour notre équipe, a indiqué par voie de communiqué le directeur général des Panthers Bill Zito. Il possède un excellent coup de patin et des habiletés de franc-tireur et a mérité son invitation au match des étoiles la saison dernière.»

Repêché en troisième ronde (80e au total) par les Rangers de New York en 2013, il a connu son année la plus productive sous le chaud soleil de l’Arizona, avec les Coyotes, en 2015-2016. Il avait alors obtenu 44 points, dont 20 buts.

Duclair a également porté l’uniforme des Blackhawks de Chicago et des Blue Jackets de Columbus pendant sa carrière de six saisons dans le circuit Bettman.