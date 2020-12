Un match de hockey arrangé en Suède?

Une rencontre disputée lundi soir au sein de la deuxième division de hockey de Suède fait l’objet d’allégations sérieuses, car l’une des deux équipes est soupçonnée d’avoir délibérément perdu contre des rivaux plus faibles.

Reconnu comme une puissance de l’Allsvenkan, le club de l'IF Bjorkloven avait inscrit les trois premiers filets de la partie face à la formation de Mora. Cette dernière a toutefois inscrit huit buts sans réplique, en route vers un gain de 8 à 4. Peu après la fin du duel, une enquête a été ouverte par le service de sécurité de la fédération de hockey du pays scandinave.

Preuve du sérieux de l’affaire, certaines maisons de paris ont retiré le match de leur offre aux consommateurs. D’ailleurs, Bjorkloven était favorisé à -130 avant la mise au jeu initiale et la cote est passée à -150 après 10 minutes de jeu, au moment où il menait 3 à 1. Aussi, ces organisations de preneurs aux livres devront se soumettre au processus d’investigation, d’autant plus que le nombre de mises sur Mora semble avoir augmenté considérablement une fois les cotes ajustées.

Pour le président et chef de la direction de l’équipe au cœur de ce possible scandale, Anders Blomberg, il importe de faire la lumière rapidement sur ce qui s’est passé.

«J’espère que le tout sera effectué de la bonne façon et que nous trouverons les réponses nécessaires, a-t-il commenté sur le site du club après avoir discuté du cas avec les joueurs et les instructeurs. Les soupçons eux seuls sont déjà suffisamment préoccupants, mais si cela est vrai, c’est évidemment inacceptable et quelque chose ne devant plus jamais se reproduire dans notre association. Ces hockeyeurs sont formés pour jouer avec Bjorkloven et cela est bien loin de la culture que nous prônons.»

«J’ai peine à croire qu’il y ait quelqu’un de Bjorkloven ayant été impliqué dans ce type d’activités, a renchéri le dirigeant qui a pu constater le manque d’effort des joueurs sur plusieurs séquences de jeu. Certes, nous sommes heureux de l’ouverture de l’enquête vu qu’il y a maintenant des doutes et des questions à répondre.»

Des impacts à venir en Amérique du Nord?

Tandis que la police locale participera au travail de fouille à venir, les conséquences pour certains pourraient être désastreuses. Au plan individuel, le gardien ayant commencé le match pour les perdants fut Connor Ingram, un espoir des Predators de Nashville qui en était à sa dernière présence avant de revenir en Amérique du Nord. Il a concédé cinq buts en 14 tirs et il aura assurément à répondre de ses actes.

Pour ce qui est des enjeux plus globaux, ce cas pourrait faire réfléchir la Ligue nationale de hockey ainsi que les différents gouvernements au Canada et aux États-Unis se disant prêts à rendre moins contraignantes leurs règles en matière de paris.

«Il s’agit d’un autre moyen pour favoriser la participation des gens et à les intéresser davantage à notre sport, avait récemment mentionné le commissaire du circuit, Gary Bettman, tel que rapporté par le réseau Sportsnet. Nous croyons que c’est une occasion de continuer de bâtir notre base de partisans.»