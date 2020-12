TVA Sports ajoute la Formule E à sa programmation

Dès le mois de janvier, la Formule E sera dorénavant diffusée sur les ondes du réseau TVA Sports et sur la plateforme de diffusion TVA Sports direct.

La septième saison de Formule E commencera le 16 janvier avec l’ePrix de Santiago, au Chili.

Charles-Antoine Sinotte assurera la description des épreuves de cette série totalement électrique, tandis que Bertrand Godin sera à l’analyse.

«TVA Sports est très fière d’ajouter la Formule E à sa longue liste de propriétés de prestige, a souligné le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu, dans un communiqué. La diffusion d’événements en direct est une priorité pour notre chaîne sportive et nous sommes très heureux d’intégrer la course automobile à notre programmation. La Formule E est un sport qui mérite d’être connu davantage, pour le plus grand plaisir des passionnés de course automobile, de sensations fortes et de développement durable.»

Actuellement, seules les quatre premières étapes sont confirmées en raison de la pandémie de COVID-19. Deux courses auront lieu à Santiago, puis la série électrique se déplacera à Riyad, en Arabie saoudite, pour deux autres courses, les 26 et 27 février.

«À l’aube de notre première saison de Championnat du monde de la FIA, nous visons à élargir autant que possible notre auditoire, a expliqué Aarti Dabas, chef des médias de la Formule E. Voilà pourquoi nous sommes heureux d’accueillir TVA Sports à titre de télédiffuseur pour ainsi rejoindre un plus vaste public en Amérique du Nord. Tout comme la Formule E, TVA Sports souhaite promouvoir la mobilité électrique et les technologies durables. Il n’y a pas meilleure plateforme au Canada français que TVA Sports pour présenter nos courses électriques de calibre mondial, ou pour tisser des liens avec un auditoire enthousiaste qui partage notre passion du sport et notre objectif environnemental plus large.»

Le Portugais Antonio Felix da Costa est le champion en titre. Lors de ses six premières saisons, la Formule E a couronné cinq champions différents, en plus de 17 gagnants dans 69 courses.